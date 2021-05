Crédit : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 19/05/2021 à 15:49

La parole des victimes de Marylin Manson se libère. Après les actrices Evan Rachel Wood (Westworld), Esmé Bianco (Game of Thrones) et une dizaine de femmes, c'est d'Ashley Walters, l'ancienne assistante du chanteur, qui a porté plainte.

Comme le rapporte le média américain Rolling Stone, Ashley Walters a porté plainte, entre autres, pour agression et harcèlement sexuels, coups et blessures. Ashley Walters rencontre pour la première fois Brian Warner de son vrai nom, en 2010 chez lui, après avoir discuté sur Instagram. L'artiste essaye alors de l'embrasser, la mord et la force à poser sa main dans ses sous-vêtements rapporte le document officiel. Il l'embauche en tant qu'assistante personnelle pendant le mois d'août 2010.

Dans son témoignage, Ashley Waters explique que Marilyn Manson lui a souvent montré "une vidéo où il abuse sexuellement d'une jeune femme, mineure, en lui arrachant ses vêtements jusqu'à ce qu'elle crie". Marilyn Manson aurait aussi obligé son équipe à porter "des uniformes nazis" pour le besoin de certaines vidéos. Le représentant du chanteur "réfute" toutes ces accusations.

Marilyn Manson a renvoyé Ashley Waters en juillet 2011 après avoir découvert qu'elle avait passé du temps avec Esmé Bianco, qui l'a accusé d'agressions sexuelles en mars dernier.