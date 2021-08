Metallica : "S&M", le concert historique avec un orchestre symphonique en 1999

Le lieu - Les 21 et 22 avril 1999, Metallica donne un concert historique pour ses fans. Les membres du groupe sont réunis au Community Theatre de Berkleey afin de donner une représentation inattendue. Le groupe de thrash metal décide ainsi de se produire sur scène au côté de l'Orchestre symphonique de San Francisco. Le résultat a ensuite été publié sous forme d'un album, puis d'un DVD, intitulé S&M (Symphony and Metallica).



L'anecdote - Avec cet album, Metallica réalise un vieux fantasme de leur bassiste Cliff Burton, décédé en 1986. Après avoir collaboré avec le groupe sur Nothing Else Matters, le célèbre chef d'orchestre Michael Kamen, qui a signé de nombreuses bandes originales de films (Brazil, Highlander, X-Men, Die Hard) leur propose une collaboration plus complète. Selon le groupe de thrash metal, "Michael Kamen a déclaré qu'il avait toujours senti que [leur] musique se prêtait à une collaboration avec un orchestre". Le chef d'orchestre a ainsi complété les titres du groupe avec des violons, des flûtes, des cuivres et des cordes.

La chanson - Si certains arrangements laissent dubitatifs quelques fans du groupe venus assister à un pur concert de metal, ce show contient plusieurs pépites qui vont les toucher, bien évidemment la reprise de Ecstasy of Gold d'Ennio Moricone (Le Bon, la Brute et le Truand), mais aussi ou The Call of Ktulu, rarement joué en live, l'instrumental Orion. Master of Puppets, dans sa version longue, For Whom The Bell Tolls, One, tendent à la perfection.