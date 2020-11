Nouvel album de Julien Doré et tapas de la mer… Nos recettes pour se détendre !

publié le 06/11/2020 à 16:53

"On est fait pour se détendre", c'est votre rendez-vous pour vous faire du bien pendant ce (re)confinement. De la musique, du cinéma, de l'art, mais aussi de la cuisine, toutes les astuces et conseils sont bons pour s'évader de cette morosité ambiante. Et au menu aujourd'hui, de petites tapas façon grand air marin, et le nouvel album d'un célèbre chanteur aux cheveux longs, Julien Doré.

Nommé parmi les albums RTL de l'année, Aimé signe le grand retour de Julien Doré sur la scène musicale française. "C'est un album qui fait du bien, mais qui fait aussi réfléchir" témoigne Eric Jean-Jean, animateur des émission Bonus Track et Stop ou Encore. "Il a mis 3 ans à faire cet album. Il était fatigué de parler de lui, de ses fiancées, de ses couleurs de cheveux, et c'est retiré pour mieux revenir" continue t-il.

Dans ce nouvel album, Julien Doré annonce la couleur. Son premier titre, La fièvre, sorti en juin dernier, est déjà un véritable succès. "Il souhaite prendre beaucoup plus son temps maintenant, écrire de belles chansons, et surtout des chansons qui ont du sens" raconte Eric Jean-Jean. Pour Gaelle, auditrice RTL, fan absolue du chanteur, "il a ce quelque chose qui le rend accessible dans ses chansons. Sa manière d'écrire parle à beaucoup de monde".

Les tapas de la mer, l'appel du grand large

Comme le nouvel album de Julien Doré, la cuisine aussi rend heureux. Et en ces temps de confinement, on ne serait pas contre une petite balade à la mer. Jonathan Charlois, chef du Bistrot "Iodé" à Boulogne-Billancourt, vous y emmène, mais dans l'assiette. Au programme, les rillettes de maquereaux.

"Après avoir enlevé la peau et les arêtes des poissons, mettez les 10 minutes au four avec un peu d'huile d'olive" explique le chef cuisinier. Et de continuer "pendant ces 10 minutes, hachez de l'estragon et du persil, et ajoutez y 2 cuillères de moutarde à l'ancienne". Récupérez un zeste de citron, et une fois que les maquereaux sont sortis du four, la magie opère.

"Mélangez l'ensemble, énergiquement, pendant 5 petites minutes. Vous obtiendrez la consistance suffisante pour vos rillettes" continue Jonathan Charlois. "Il ne vous reste plus qu'à servir ces rillettes sur des petits pains toastés, et à déguster. Un délice culinaire pour un confinement réussi.

Invités :

- Jonathan Charlois, chef- Bistrot "Iodé" à Boulogne-Billancourt

- Eric Jean-Jean, animateur RTL