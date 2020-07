Julien Doré sur RTL : pour "Løve", "on a misé sur une alchimie, notre amitié"

publié le 20/07/2020 à 09:58

Løve de Julien Doré est sorti le 28 octobre 2013. C'est le troisième enregistrement du gagnant de la saison 5 de Nouvelle Star et le plus gros succès du chanteur : plus de 400.000 exemplaires écoulés. Julien Doré y expérimente un chant susurré pour la première fois et lance dans la foulée une longue tournée qui lui vaudra la Victoire de l'Artiste Masculin de l'année en 2015.

"À cette époque je viens de vivre une tournée super avec cet album (...) Pour ce disque-là j'ai envie de retravailler avec Antoine Gaillet, avec qui j'ai fait mon premier album, mes potes du groupe Omoh (...) C'était l'idée de former une bande", démarre Julien Doré. "Mon rêve c'est d'aller au studio La Fabrique à Saint-Rémy-de-Provence, parce que je viens de voir la bande-annonce de Nick Cave qui vient d'y faire son album. Le lieu est magnifique, c'est dans le Sud, ça sent le soleil (...) On ne se quitte pas pendant le laps de temps qui nous est donné", poursuit-il.

"On a misé sur une alchimie, notre amitié. Et on est parti de ça de la façon la plus libre au monde", résume Julien Doré.

> Julien Doré - Løve, l'album (Bande-annonce)