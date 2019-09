publié le 19/09/2019 à 07:59

Quelque 20.000 fans en délire ont assisté, mercredi 18 septembre, au premier concert de la nouvelle tournée mondiale Courage de Céline Dion à Québec, un retour fracassant de la superstar québécoise dans sa province natale après 16 années aux États-Unis. La foule du Centre Vidéotron, qui affichait complet, s'est levée dans un tonnerre d'applaudissements pour saluer le retour de la chanteuse canadienne, qui a laissé échapper des larmes de joie en remerciant son fidèle public.

"Je suis très, très nerveuse, c'est la première fois que je m'implique autant dans un spectacle. Avant, j'avais un partenaire qui n'était pas pire là-dedans", a-t-elle confié, émue, avec un geste vers le ciel en référence à son mari défunt, René Angélil. "Ce soir, j'aimerais qu'il soit fier de moi et de toute l'équipe".

À 51 ans, la chanteuse canadienne a présenté un spectacle tout en maîtrise de près de deux heures et s'est amusée au rythme des accords de sa quinzaine de musiciens sur une scène haute en couleur. Changeant plusieurs fois de tenues, allant des paillettes à la dentelle, la diva, jouant toujours de sa puissante voix, a mêlé ses plus gros succès comme "I'm Alive", "S'il suffisait d'aimer", "My Heart Will Go On", à des extraits inédits de son nouvel album "Courage", qui sera disponible le 12 novembre.

Si seulement une soixantaine de dates en Amérique du Nord ont pour l'instant été dévoilées, "Courage est une tournée gigantesque", a assuré sa maison de disque. Après neuf dates à Québec puis Montréal, la chanteuse aux près de 250 millions d'albums vendus se produira ensuite aux quatre coins de l'Amérique du Nord jusqu'en avril 2020, puis sur d'autres continents.

