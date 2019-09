publié le 17/09/2019 à 17:05

Après 200 millions de disques vendus en 54 ans de carrière, Mireille Mathieu sort un nouvel album. Dans les bacs le 4 octobre 2019 et intitulé Cinéma, il contiendra 40 titres où l'artiste reprend les plus grandes musiques du cinéma français et anglo-saxon, composées, entre autres par Michel Legrand, Ennio Morricone ou encore Francis Lai.

Parmi les 40 titres de Cinéma, Mireille Mathieu interprétera 17 chansons inédites, notamment Un homme et une femme un duo avec Francis Lai, du film éponyme de Claude Lelouch, New York, New York, Un regard d'amour sur le thème des Chariots de feu composé par Vangelis, sans oublier C'est comme ça sur le thème du Parrain 2 de Carmine Coppola et Nino Rota.

D'autres grandes musiques de films cultes seront à découvrir avec la voix de Mireille Mathieu tel Over the Rainbow (Le magicien d'Oz), The look of Love (Casino Royale), Paris en colère (Paris brûle-t-il ?) et Une histoire d’amour (Love Story). Rendez-vous le 4 octobre 2019 pour un voyage musical en compagnie de Mireille Mathieu

