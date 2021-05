publié le 31/05/2021 à 10:59

Un anniversaire à présent, celui de la radio qui fête toute cette semaine du 31 mai 2021 ses 100 ans. Mais savez-vous de quand date la première radio ? Du 24 décembre 1921, depuis le poste de la Tour Eiffel. Le premier animateur est un militaire, un sapeur télégraphiste qui d'une voix mal assurée lance "Allô, allô, ici Poste militaire de la Tour Eiffel".

En 1939, Radio Luxembourg retrouve un ouvrier qui avait participé aux premiers essais de Transmission sans fil réalisés par Gustave Ferrié. Cette radio diffusait alors des bulletins météo, des informations boursières et parfois des récitals de musique entre une à deux heures par jour en fin de journée.

Quelques mois plus tard nait Radiola... À l'époque on achète une "radiola" pour écouter Radiola... C'est ici qu'apparaît le premier speaker de la radio : Marcel Laporte, naturellement surnommé Radiolo... C'est cette radio qui invente le reportage sportif, le tout premier reportage sportif à la radio, raconte un match de boxe.

L'animateur Jacques Martin prépare un déjeuner le 25 septembre 1965, dans les studios de Radio Luxembourg avec la danseuse Tessa Beaumont, la chanteuse Colette Renard, l'actrice Micheline Dax, la chanteuse Annie Cordy. Crédit : UPI-AFP ARCHIVES / AFP

À partir de ce moment-là la radio ne va cesser d'innover. Ne boudons pas notre plaisir et plongeons-nous dans les archives de RTL, la radio laboratoire des années 60... Comme ce jour où on confia la direction de l'antenne à des réalisateurs de cinéma. Louis Malle change le top horaire de RTL pour le remplacer par... l'Internationale. La semaine suivante, François Truffaut fait dire les messages publicitaires aux auditeurs sélectionnés au hasard dans la rue.

C'est la radio des jeux avec la Valise et une pléiade d'animateurs Fabrice, Michel Drucker, Patrick Sabatier. C'est aussi la radio des confidences avec Anne-Marie Peysson, Ménie Grégoire et Evelyne Pagès, La radio aussi du service aux auditeurs comme avec Max Meynier et les routiers... On retrouve les racines d'émissions populaires aujourd'hui comme Ça peut vous arriver de Julien Courbet ou même Mariés au premier regard sur M6 avec l'émission Un homme, une femme où RTL essayait de jouer les entremetteuses.



La radio aussi de toutes les musiques : Georges Lang, Dominique Farran, Jean-Bernard Hebbey, Francis Zegut... Et la radio des expériences inédites comme celle de transformer Johnny en animateur de radio en 1984...