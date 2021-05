Fête de la radio : quand les animateurs de RTL poussaient la chansonnette

publié le 31/05/2021 à 11:55

La radio a 100 ans, et pour marquer cet anniversaire on va écouter chanter deux voix historiques de RTL… Tout d’abord, Anne-Marie Peysson, animatrice de Stop ou encore, Parlez-moi d’amour, pionnière avec Les auditeurs ont la parole… Et en plus, elle adorait chanter. Du bois sec pour tout l’hiver, titre d’un maxi 45 Tours sorti en 1968, année de son arrivée sur RTL. Dans ce disque, on trouve une chanson écrite pour elle par Michel Delpech… Anne-Marie Peysson, dans les pas de Brigitte Bardot, chantait Le marin de St Tropez… Autre pépite, sur le même 45 Tours de 1968, Anne-Marie Peysson osait chanter Cet imbécile de Johnny…

Autre voix parmi les plus célèbres de RTL, celle d’un animateur qui voulait être chanteur avant de faire de la radio. Il a enregistré une quinzaine de chansons, il écrivait ses paroles… Vive l’empereur de la case trésor, puis Casino Parade, c’est Fabrice ! Dans les années 60, il était chanteur sous le pseudo François Fabrice. Il chantait par exemple Les garçons sont fous, adaptation d’un titre des Beatles (Think For Yourself), extrait du troisième 45 Tours de Fabrice sorti en 1966, il venait d’arriver sur RTL…