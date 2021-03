"Je pense que l'universel est dans l'intime", confie Gaëtan Roussel sur RTL

publié le 19/03/2021 à 09:50

Est-ce que tu sais ?, quatrième album solo de Gaëtan Roussel sort ce 19 mars. "Rien ne semble plus pareil / Là dans les intérieurs" est une discrète évocation du confinement printanier dans un des titres. Une période clé dans la création de ses onze nouveaux morceaux.

Enfermé, comme nous tous, Gaëtan Roussel a attrapé sa guitare folk. Dans la chambre de sa fille, il a commencé à fabriquer des maquettes. "Si fragile sur un fil", avoue-t-il dans une chanson. "Le fait de retrouver ma guitare et de m''obliger' à ne rester qu'avec elle tant que les chansons n'étaient pas debout toutes seules, m'a obligé à réfléchir et de retrouver une certaine spontanéité (...) J'ai toujours aimé cette idée d'infuser un petit peu", démarre Gaëtan Roussel.

Naturellement, il a renoué avec ses sources, la simplicité et l'épure. Onze ans après Ginger, son premier disque solo, Gaëtan Roussel a rangé au placard les gimmicks musicaux et les boucles de programmations. Ce dénuement lui sied parfaitement. Ce n'est pas pour autant un disque calme, il est d'ailleurs allé chercher des musiciens anglais.

Un album entre tension et émotion

Gaëtan Roussel, signe là son meilleur album entre tension et émotion, à l'image de la chanson Je me jette à ton cou. "C'est une chanson sur la résilience, sur cette idée de ne pas casser même si on plie. Ce qu'il faut, c'est trouver le moyen et le goût de continuer. Le goût est dans le fait d'être à l'écoute, mais il y a des matins difficiles bien sûr", décrit l'artiste.

> Gaëtan Roussel - Je me jette à ton cou (Clip Officiel)

"Je pense que l'universel est dans l'intime et donc il faut faire attention à ne pas devenir impudique. C'est quelque chose que j'essaye de garder en tête", poursuit le chanteur. "Pour moi savoir c'est apprendre, c'est comprendre, c'est curieux (...) c'est éviter d'être approximatif tout le temps. On a des informations qui s'entrechoquent", pointe encore Gaëtan Roussel.