Gaëtan Roussel reprend Renaud et son "Viens chez moi, j'habite chez une copine"

publié le 28/09/2020 à 10:18

Vous vous souvenez des deux albums de reprises La Bande à Renaud ? Énorme succès en 2014. Et à l’occasion de l’ouverture dans trois semaines à la Philharmonie de Paris d’une Putain d’Expo consacrée à notre immense Renaud, cette collection de reprises sera rééditée le 9 octobre, enrichie de 5 titres inédits, notamment d’une reprise de la chanson Viens chez moi, j’habite chez une copine…

Renaud l’a enregistrée au studio Ramsès à Paris en 1980 pour la bande originale du film du même nom, réalisé par Patrice Leconte, ce n’était pas sur un de ses albums… Le 45 tours a cartonné, on entendait la chanson partout, un petit garçon de 8 ans à l’époque l’écoutait dans la voiture avec son père, c’est un de ses souvenirs d’enfance. Ce petit garçon s’appelle Gaëtan, il est devenu grand, il a fait un joli parcours pop-rock, c’est Gaëtan Roussel, qu’on a connu avec le groupe Louise Attaque.



"J’ai l’démon du bas ventre, mon métier c’est dragueur / J’emballe tout c’qui se présente, les cousines les belles sœurs…" Le style unique de Renaud. Pour écrire la chanson, il s’était mis dans la peau du looser sympa, incarné par Michel Blanc au cinéma. Cette reprise par Gaëtan Roussel est réussie. Il l’a enregistrée cet été, et Renaud adore la version, il se demandait comment on pouvait attraper cette chanson, il a été épaté !

C’est un avant-goût de la réédition de La Bande à Renaud, la Totale ! A l’instar de Gaëtan Roussel : Vincent Delerm, Gauvain Sers, Boulevards des Airs et Tryo rejoindront la Bande, avec des reprises inédites.