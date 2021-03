Gaëtan Roussel chante sa version du "Responsable" de Jacques Dutronc

publié le 19/03/2021 à 08:30

En 1969, Jacques Dutronc continuait de secouer le cocotier de la chanson française et de décoiffer le public avec son 4ème album qui s’ouvrait sur la chanson intitulée Le Responsable. Un rock imparable, et un petit bijou d’ironie signé Jacques Lanzmann.

Dutronc chantait, avec le sourire en coin : "J’aime les emmerdements, et comme je suis un homme responsable, je m’y tiens !" Dutronc est devenu un modèle pour beaucoup, et il est aujourd’hui l’idole d’un artiste qui n’était pas né à l’époque. Un compositeur et interprète qui est à la fois rock et mélodiste doué, il s’agit de Gaëtan Roussel. Et en 2015, l’ancien leader du groupe Louise Attaque, a enregistré sa version de la chanson Le Responsable. On trouve cette version sur l’album Joyeux Anniversaire M’sieur Dutronc.

Il y a 5-6 ans Gaëtan Roussel et Jacques Dutronc (qui n’arrêtait pas de l’appeler "Cadet Rousselle") avaient commencé à travailler ensemble sur des chansons inédites pour un album de Dutronc. Le projet n’a finalement pas vu le jour. Il existe un enregistrement, qui n’a encore jamais été dévoilé. Gaëtan Roussel m’avait confié y’a peu de temps qu’il l’écoute "très souvent et que c’est beau."