Gaëtan Roussel cherche un studio à Brooklyn et retrouve des souvenirs

publié le 02/04/2020 à 07:31

Brooklyn est sans doute le plus bel endroit pour observer Manhattan. Sur les eaux de l'East River, les lumières des buildings scintillent. Gaëtan Roussel connaît bien ce quartier désormais très à la mode de New York, puisqu'il y a enregistré un album il y a plusieurs années. Le studio est-il toujours là ?

Dans J’t’emmène à New York, un nouveau podcast RTL 2, le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous plonge dans l’histoire musicale de cette ville mythique. De Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs. Vous découvrirez en quoi New York est une symphonie de rues, avec ses bruits si reconnaissables qui peuplent notre imaginaire depuis longtemps.



New York est une musique colorée de blues, de rock, de punk, de salsa… Un mélange festif contenu dans une ville à angle droit. C’est cette cartographie musicale que Gaëtan Roussel vous fait visiter dans ce podcast.

>> J’t’emmène à New York, une série de cinq épisodes exceptionnels. Le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous propose une plongée dans l’histoire musicale de New York.