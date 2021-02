"Je ne travestirai rien pour l'Eurovision", clame Barbara Pravi

publié le 22/02/2021 à 19:41

Le 22 mai prochain, la voix de Barbara Pravi résonnera sur la scène de l'Eurovision 2021 à Rotterdam. Un show qu'elle attend avec impatience, et qu'elle a modelé autour de sa chanson "Voilà", et non pour plaire au public qui votera, ou pas, pour elle le jour-j.

"Je n'ai pas pensé à l'Eurovision. J'ai pensé à comment, avec cette opportunité-là que j'aurais de chanter à la télé, j'allais faire pour être moi-même. La plus juste et la plus sincère possible", a-t-elle confié sur RTL.

Pour Barbara Pravi, hors de question de se transformer. Elle assume totalement sa prise de risques avec ce morceau, plus sombre que ce qu'on a l'habitude de voir pour cet événement. "C'est un petit peu couillu de proposer Voilà. À l'Eurovision, on a l'habitude de voir des choses avec plein de paillettes et du show. Mais je ne travestirai rien pour faire cette émission ! La prestation que je vais faire à Rotterdam sera la même (qu'aux sélections), en mieux j'espère. Je serais bien en noir. On m'a proposé du blanc, j'ai dit non. Parce que pour moi, la couleur de Voilà, la couleur de l'humilité, c'est le noir. Je veux être moi, on ne me changera pas."