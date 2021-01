publié le 28/01/2021 à 11:01

C'est l'évènement de cette fin de semaine, samedi 30 janvier 2021 au soir la France choisira son, sa ou ses représentants à l'Eurovision 2021 parmi 12 candidats. Une soirée, une seule, pour choisir en direct sur France 2 avec une nouvelle venue à l'animation : Laurence Boccolini. Une présentatrice qui ne boude pas son plaisir de se retrouver aux côtés de Stéphane Bern dans cette aventure télé particulière, c'est une fan une vraie de l'Eurovision.

"[L'Eurovision] c'est des souvenir à la maison, le soir de l'Eurovision on se mettait tous sur le canapé. Ma mère fredonnait toujours des trucs de l'Eurovision se souvient-elle. Ca m'a toujours suivi, je l'ai toujours regardé. A l'époque où j'avais des réseaux sociaux, j'aimais bien commenter. Je n'en ai plus, donc je me suis dit que j'allais commenter directement sur le plateau, ça ira plus vite", plaisante Laurence Boccolini au micro de RTL.

12 candidats chantent, pour 99% en français, cette année. Celle qui semble emballer les internautes et fans du concours, c'est la chanteuse Barbara Pravi dont vous connaissez déjà le talent de compositrice. Carla de l'Eurovision Junior en 2019 lui doit son électrisant Bim, Bam, Toi. Valentina, gagnante de l'Eurovision Junior 2020, lui doit J'imagine. Cette fan de Piaf, Barbara et Brel chante Voilà, dans un registre très différents.

> Barbara Pravi - Voilà (live dans mon salon)

Autre genre, autre artiste, un duo pas banal : un chanteur et un poney virtuel... Pony X c'est le nom de ce duo électro. Au chant Clarence, au mixage un DJ à tête de cheval... Ce poney, représente l'enfance du chanteur Clarence dans la Creuse mais pas seulement. Ils signent : Amour fou.

> Eurovision France : Pony X "Amour fou" - Les finalistes

L'Eurovision, c'est aussi l'occasion de voir des artistes se faire les porte-paroles de grandes causes. Ce sera le cas avec un duo, Andriamad. Elle est fleuriste, lui charpentier. Leurs racines sont multiples et leur titre Alléluia est une ode au partage des cultures.

> Eurovision France : Andriamad "Alléluia" - La sélection des finalistes

Artiste engagé encore, avec le duo 21 juin et Peux-tu me dire sur le changement climatique ou enfin un jeune homme de 28 ans né au Ghana, Céphaz, lui veut alerter sur la surconsommation avec son titre On a mangé le soleil.

Vous pouvez trouver les 12 chansons des candidats français en vidéos ici et choisir votre préféré !