Eurovision 2021 : qui est Barbara Pravi, la représentante de la France ?

publié le 31/01/2021 à 05:54

Impossible de ne pas penser à Édith Piaf lorsque l'on voit cette "fille aux yeux noirs" chanter son histoire. Barbara Pravi a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision 2021, qui se déroulera le 22 mai prochain à Rotterdam.

"Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nue, j’ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence". Avec son titre Voilà, l'auteure, compositrice et interprète nous berce avec tendresse dans ce qu'elle qualifie elle-même d'autoportrait. Une balade harmonieuse où celle qui se décrit comme "une chanteuse à demi", se confie.

Âgé de 27 ans, Barbara Piévic, de son vrai nom, a grandit dans une famille d'artistes. Son nom de scène, Pravi, est un hommage à son grand-père paternel, d'origine serbe. Ce dérivé de "Prava" signifie "authentique". Il y a quelques années encore, cette parisienne rêvait de musique derrière le comptoir d'un bar, jusqu'à ce qu'elle soit repérée en 2015 par le label Capitol, où elle signera son premier contrat.

> Barbara Pravi - Voilà (Live) - Le Grand Studio RTL Crédit Image : Jules Peroni | Crédit Média : Jules Peroni | Date : 30/01/2021

Des textes majoritairement autobiographiques

Ses textes sont une sorte de journal intime : Barbara Pravi chante ses joies, ses peines, ses combats dans des textes ancrés dans le réels et majoritairement autobiographique. Particulièrement active dans la lutte des violences faites aux femmes, dont elle a été elle-même victime, la chanteuse s'engage grandement en faveur du droit des femmes.

Ses influences sont Barbara, Jacques Brel, Georges Brassens ou encore Louis Aragon. C'est en 2017 que Barbara Pravi a sorti son premier single Pas grandir, qui sera suivi de son premier EP éponyme quelques mois plus tard. Cette même année, elle fera également les premières parties de la tournée 55 Tour de Florent Pagny. En février 2020 elle sort un nouvel EP, dans un style totalement différent du premier, Reviens pour l'hiver.

Outre l'écriture de ses propres textes, Barbara Pravi a écrit également pour de nombreux autres artistes, à l'instar de Chimène Badi, Yannick Noah, Julie Zenatti ou encore Jaden Smith. Elle a par ailleurs co-écrit le titre J'imagine de Valentina. Une chanson avec laquelle la fillette a remporté l'Eurovision Junior 2020.