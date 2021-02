VIDÉO - Eurovision 2021 : Barbara Pravi dévoile l’élégant clip de “Voilà”

publié le 08/02/2021 à 21:44

Dans le clip de Voilà, la chanson avec laquelle Barbara Pravi représentera la France à l'Eurovison le 22 mai 2021, la chanteuse apparaît dans un hall de gare et est entourée de danseurs et danseuses aux visages dissimulés sous des espèces de masques de tulle noir. La vidéo de trois minutes, réalisée par Zenzel a été mise en ligne ce lundi 8 février.

"Voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nue, j’ai peur, oui", chante Barbara Pravi. Une chanson écrite à la première personne, où la Parisienne de 27 ans se décrit comme une "chanteuse à demi", une "fille aux yeux noirs" ayant le "rêve fou" d'"écrire des histoires".

Et c'est réussi avec Voilà car les téléspectateurs et téléspectatrices de France 2 l’ont élue samedi 7 février pour défendre les chances de la France à l'Eurovision qui aura lieu en mai prochain. Un plébiscite aux airs de revanche, comme elle l'avait confié au micro de RTL : "C'est un beau pied de nez pour toutes les fois où on nous dit que les choses ne sont pas possibles, que c'est trop difficile, et à toutes ses barrières que certaines personnes essayent de nous mettre".