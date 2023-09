INVITÉ RTL - Jean-Jacques Goldman "est partout tout en étant invisible", selon l'historien Ivan Jablonka

Pour Goldman, paru le 18 août dernier aux éditions du Seuil, Ivan Jablonka n'a pas cherché à s'entretenir avec celui qui fait l'objet de son livre. "Tout le monde sait qu'il veut qu'on le laisse tranquille, le message a été reçu 5 sur 5", explique l'historien, invité de RTL ce mardi 5 septembre. En revanche, l'auteur a contacté Jean-Jacques Goldman et ses proches pour demander l'accès à certaines archives. Ces derniers n'ont pas donné suite mais cela n'a pas découragé l'historien, qui indique avoir eu "plein d'autres sources" pour écrire ce livre qui retrace le parcours du chanteur qui fut longtemps la personnalité préférée des Français, et qui cultive désormais une certaine discrétion.

"C'est un artiste qui a écrit la playlist de nos vies", commence l'écrivain, qui évoque ensuite le mystère d'une popularité "qui ne cesse pas depuis 40 ans alors qu'il est complètement retourné dans le silence. On est dans une situation d'omni-absence. Il est partout tout en étant invisible".

Ivan Jablonka est revenu sur ce qui a fait le succès de Jean-Jacques Goldman. "Il arrive et c'est le son 'Goldman'. Immédiatement, ça démode la variété à papa des années 70, les grands shows des Carpentier, les paillettes, l'ère disco... Parce que le son Goldman, c'est la sobriété". Une sobriété et une humilité qui caractérisent d'ailleurs le chanteur mais aussi sa famille. "Ça fait partie de son adn et celui de sa famille, une famille juive immigrée qui garde l'idée qu'il faut travailler dur, qu'il faut rester discret et ne pas se mettre en avant", raconte l'écrivain avant de conclure : "L'épopée Goldman nous raconte un siècle d'histoire".

