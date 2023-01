Pourquoi Jean-Jacques Goldman continue sa carrière de chanteur grâce à un Strasbourgeois ?

Jean-Jacques Goldman est le Français préféré des Français depuis 12 ans, en ne faisant strictement rien. Imaginez la tête de nos politiques : "On comprend pas, nous aussi on fait rien mais personne nous aime !". Et Jean-Jacques Goldman est toujours actif, grâce à un de ses fans, Jérôme Koepfler.

Se sentant orphelin quand le chanteur a pris sa retraite en 2004, il a alors décidé de lui faire poursuivre sa carrière avec sa deuxième passion : les Lego. Il a créé "Lego Goldman", un personnage de 4cm en briques jaunes qui a le look de Jean-Jacques, version années 80, avec la petite cravate. Avec qui il réalise des clips image par image, des concerts de son idole et le met en scène avec humour.



En 2014, pour aller au bout du délire, Jérôme a décidé d’inviter le vrai Jean-Jacques Goldman à un concert de Lego Goldman. Il trouve un moyen de le joindre. Et surprise, Goldman lui a répondu, et il a adoré. Il l’a même autorisé à utiliser ses chansons. Et ainsi est née une relation à distance depuis 10 ans. L’an dernier, Jean-Jacques a ainsi envoyé une carte de vœux à son clone en briques jaunes.

Jérôme avait glissé Lego Goldman dans une enveloppe et l’avait envoyée à Jean-Jacques. Après 6 mois sans réponse, le fan s'est dit que c’était mort. Et puis le jour de Noël 2015, il reçoit une enveloppe avec à l’intérieur son jouet mais aussi un selfie de Jean-Jacques Goldman avec son sosie en Lego. Le tout avec une grimace pleine d’autodérision. C’est peut-être pour ça que c’est le Français préféré des Français : un gars simple, accessible et qui ne s