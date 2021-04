Henri Salvador chante "J’aime tes g’noux" adapté de "Shame Shame Shame"

publié le 30/04/2021 à 08:12

On va faire un tour dans un album qui sort ce 30 avril et qui a pour titre Homme Studio… Cet homme, c’est Henri Salvador. Il fut un des premiers artistes à avoir son propre studio d’enregistrement, à domicile, dans une pièce de son appartement de la place Vendôme à Paris.

Pendant 5 ans, de 1970 à 1975, Henri Salvador a composé, bidouillé, fabriqué des chansons, seul avec ses boîtes à rythmes, ses micros, ses 12 guitares, ses synthétiseurs et sa console faite sur mesure, devenant ainsi un artiste indépendant, idée visionnaire de sa femme Jacqueline qui trouvait le système trop injuste.

Ces créations artisanales étaient musicalement audacieuses pour l’époque, et ce qui est fou c’est qu’on trouve aussi bien une critique au vitriol de la société, une parodie de Johnny Hallyday, un morceau coquin, qu’une chanson sur Mickey, puisque Salvador était alors en contrat avec Disney. Et c’est pour l’album Pinocchio qu’il avait repéré ce morceau américain : Shame Shame Shame de Shirley & Company en 74. Dans son studio sous les toits, Henri Salvador et ses machines, a adapté ce titre et c’est notre pépite du jour : Salvador chante J’aime tes g’noux.

L’air de rien, ça groove d’enfer. On dirait qu’ils sont plusieurs autour d’Henri Salvador, ce n’est pas le cas : il avait fait toutes les voix, et les avait mixées et superposées façon mille-feuilles sonore, tout ça a été réalisé seul. C’est une des créations faites maison qu’on trouve dans la compilation Homme Studio d’Henri Salvador, qui vient de sortir.