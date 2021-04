Sam Smith s'approprie le classique "Time After Time" de Cyndi Lauper

publié le 29/04/2021 à 10:51

Nous vous proposons de pousser la porte des mythiques studios londoniens Abbey Road, pour y retrouver une des plus belles voix en activité, celle de l’Anglais Sam Smith… En octobre dernier, l’interprète du tube Stay With Me, proposait un live en ligne pour présenter les chansons de son dernier album qui sortait à ce moment-là. Sam Smith, entouré de 4 musiciens et de trois choristes, avait choisi de chanter en direct depuis un des studios Abbey Road. Et cette performance vient de sortir en album. 12 titres, au cœur desquels Sam Smith reprend une chanson de 1983 : le tube Time After Time qu’on trouve dans le premier disque de Cyndi Lauper…



La chanteuse avait trouvé le titre en feuilletant un programme télé qui trainait dans le studio, le film Time After Time était programmé dans la semaine, elle avait gardé ce titre en tête… Cette chanson a toujours accompagné Sam Smith. Elle me rend heureux, a confié l’artiste qui est plutôt torturé… On trouve donc cette reprise dans son album Live at Abbey Road Studios… Et c’est assez symbolique qu’il l’ait interprétée dans ce lieu car, pour la petite histoire, la chanson Time After Time est née en studio, d’une improvisation entre Cyndi Lauper qui en est l’auteure et son pianiste le compositeur… L’album était bouclé, la chanson a été rajoutée à la dernière minute…

> Sam Smith - Time After Time (Live at Abbey Road Studios)