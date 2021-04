Découvrez la version italienne de "Tout doucement" par Dalida

publié le 27/04/2021 à 11:51

S'il y a un morceau qui a marqué nos années 80, c’est bien celui-là ! Tout doucement interprétée par la chanteuse ghanéenne Bibie, de son vrai prénom Béatrice… Elle ne parlait pas du tout français, elle avait appris le texte phonétiquement. Cette chanson, qui réussit l’exploit de nous parler en même temps d’amour et de séparation, est devenue un tube gigantesque en 1985, signé Jean-Paul Dréau, (on lui doit aussi Le coup de Soleil pour Richard Cocciante)…

Bibie qui, pour le coup, parle anglais, avait également enregistré une version anglaise de Tout doucement, et, il existe aussi une version italienne de la chanson mais qui n’avait pas été confiée à Bibie. La version italienne avait été proposée à l’époque, en 1985, à Dalida. La star l’a immédiatement enregistrée pour faire naître Semplicemente Cosi.

C’est un des derniers enregistrements de Dalida… On trouve cette version italienne de Tout Doucement dans son album Le visage de l’amour, sorti un an avant sa mort... Bibie, elle, est installée dans sa ville natale, à Accra, la capitale du Ghana. Elle y a ouvert un centre d’art qui fait à la fois théâtre, café, studio. Elle y accueille des jeunes qui ont envie de se lancer dans la musique, et elle y donne des cours de chant.