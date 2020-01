Grammy Awards 2020 : qui sont les favoris ?

publié le 26/01/2020 à 05:29

Cette année, les femmes dominent les nominations des Grammy Awards, cérémonie qui célèbre musique et talents du moment, comme Lizzo, Billie Eilish et Lil Nas X, et qui se tiendra dimanche 26 janvier à Los Angeles. Les chanteuses sont en effet présentes partout, surtout dans les quatre catégories reines (album de l'année, enregistrement de l'année, chanson de l'année et meilleur nouvel artiste).

Outre Lizzo, en pole position avec huit nominations, Billie Eilish (six), Ariana Grande (cinq), Lana Del Rey, Beyoncé et la chanteuse H.E.R. ont également de quoi tirer leur épingle du jeu. Les deux premières favorites ont percé en 2019 seulement, apportant une fraîcheur certaine à une cérémonie qui avait pour habitude de récompenser des artistes bien installés.

Quant à Lil Nas X, phénomène de 2019 avec son tube Old Town Road, il incarne aussi la diversité, car il est l'un des rares rappeurs à avoir publiquement déclaré être homosexuel. Artiste noir, il a aussi secoué le monde très blanc et très américain de la country, qui a rechigné à accepter sa chanson comme faisant partie de son univers.

Hommage à Nipsey Hussle

Cette année, Lizzo, Billie Eilish et Ariana Grande mèneront le show, avec en outre une version très attendue de Old Town Road par la sensation de la K-pop, le groupe coréen BTS, la star country Billy Ray Cyrus et DJ Diplo. Un hommage sera également rendu par John Legend, le rappeur Meek Mill et DJ Khaled au rappeur Nipsey Hussle, tué l'an dernier à Los Angeles et qui est en lice à titre posthume dans trois catégories.