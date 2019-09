publié le 19/09/2019 à 11:20

Depuis la sortie de Born To Die en 2012, Lana Del Rey construit disque après disque une oeuvre pop fascinante. Après un projet hip-hop, un autre jazz-blues, la voici de retour avec un album d'ambiance remarquable, Norman Fucking Rockwell, 14 chansons plus vaporeuses, charnelles et lumineuses.

Norman Rockwell, illustrateur de génie mort en 1978, a dépeint l'"American Dream" durant toute sa carrière. Lana Del Rey partage cette passion. "J'adorerais savoir ce qu'il pense de notre nation et de notre époque aujourd'hui"; explique-t-elle à RTL. Mais, elle a convié presque par hasard l'esprit de l'artiste. "J'aime l'idée qu'il symbolise une version heureuse et saine du rêve américain et même du rêve mondial", poursuit l'artiste depuis sa maison californienne.

À 34 ans, Lana Del Rey façonne, petit à petit, un personnage singulier dans la musique pop. D'abord musicalement en mariant suavité et mélancolie, tempos lents et pop-surf californienne, loin des beats électros à la mode.

Ma musique est un mélange doux et amer Lana Del Rey Partager la citation





Dans ses textes, son imagerie surannée et son discours, elle impose une vision à contre-courant de la pop actuelle un peu lisse, "La nostalgie est toujours là. C'est une émotion très importante, une émotion délaissée culturellement parlant. Ma musique est un mélange doux et amer", estime-t-elle. Mais si elle s'impose comme une artiste unique de sa génération, Lana Del Rey ne s'en trouve pas moins normale pour autant. "Toute la planète tourne très bien sans moi", argue-t-elle. Plus tard, elle ajoute "Être une pop star, c'est comme être dans une formation continue."

Lana Del Rey, cette artiste "étonnement très normale" mais ayant tout de même "plusieurs couches" chantera à l'AccorHotelsArena de Paris le 23 février.

> Lana Del Rey - Doin’ Time (Official Video)