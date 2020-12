Beyoncé : sa fille Blue Ivy nommée aux Grammy Awards

publié le 14/12/2020 à 15:46

La fille de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy, a été nommée aux prochains Grammy Awards au côté de sa mère dans la catégorie "Meilleure Vidéo" pour le titre Brown Skin Girl. Dans ce morceau, la fillette de 8 ans chante et a même été créditée en tant que co-auteure.

Une nomination tardive pour la cérémonie qui aura lieu le 31 janvier 2021, mais pas des moins remarquées. Blue Ivy Carter devient l'une des plus jeunes nommées dans l'histoire de la cérémonie, récompensant les meilleurs artistes musicaux. Son nom ne figurait pas sur la liste initiale, parue en novembre, mais a été rajouté en fin de semaine dernière, tout comme celui de WizKid, chanteur nigérien qui apparaît dans la vidéo.

Brown Skin Girl met en lumière les femmes et particulièrement les femmes noires et métisses. Avec ce titre Beyoncé poursuit son engagement. Par ailleurs, ce titre fait partie de son album The Lion King : The Gift. Le clip vidéo apparaissait quant à lui dans la comédie musicale Black is King.



> Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid - BROWN SKIN GIRL (Official Video)

9 nominations pour Beyoncé

Une victoire de plus pour Beyoncé, qui est arrivée en tête des nominations pour les Grammy Awards 2021 en figurant dans neuf catégories, parmi lesquelles : Chanson de l'année, Album de l'année, Comédie musicale de l'année ou encore Record de l'année pour son titre Black Parade.

La cérémonie des Grammy Awards se teindra le 31 janvier 2021. Pour l'heure, on ne sait pas si celle-ci aura physiquement lieu ou si elle devra être virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus.