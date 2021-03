publié le 17/03/2021 à 08:16

Everyday I Have To Cry est un titre de 1962 que Jerry Lee Lewis avait repris à la fin des années 70… Eddy Mitchell et Boris Bergman ont entendu sa version et l’ont adaptée en français en 1979. Cette chanson est devenue Tu peux préparer le café noir : mise en garde d’un homme qui vient de se faire plaquer et qui prévient sa femme en lui disant "Prépare-toi à des nuits blanches parce que celui que tu as trouvé pour me remplacer est bien pire que moi !"

Il y a un peu plus de trois ans, lorsque Monsieur Eddy a repris ses chansons en duo, il a invité William Sheller sur ce titre. William Sheller (qui s’aventure extrêmement rarement dans d’autres répertoires) et Eddy Mitchell, réunis sur cette chanson qui met en scène un couple... Un duo qui réserve une belle surprise finale... On trouve cette chanson dans l’album d’Eddy La même tribu, Volume 2 sorti il y a un peu plus de 3 ans.