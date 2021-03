Cher reprend "Milord" d'Édith Piaf, chanson écrite par Georges Moustaki

publié le 16/03/2021 à 11:43

Parmi les chansons d’Édith Piaf qui ont fait leur bout de chemin en dehors de la France, il y a Milord. Titre écrit en 1958 par Georges Moustaki alors âgé de 24 ans. C’est à Cannes, durant l’été, entre deux dates de concert, dans un hôtel sur la Croisette, que Moustaki a écrit les paroles de Milord en une heure sur la machine à écrire que lui avait offert la chanteuse…

C’est devenu un immense succès sur une musique composée par la pianiste Marguerite Monnot. Dès 1960, Dalida a chanté Milord en italien et en allemand, et la chanson a mis quelques années de plus pour traverser l’Atlantique… Milord est notamment apparue en 1966 sur l’album d’une chanteuse américaine qui avait 20 ans cette année-là. Elle formait un duo avec son mari Sonny, c’était "Sonny and Cher"... Mais c’est sur un de ses albums solos qu’on trouve son interprétation de Milord…

On trouve cette chanson dans The Sonny Side Of Cher, sorti il y a pile 55 ans, c’est l’album qui s’ouvrait sur la chanson Bang Bang… Le texte de Milord en anglais n’est plus tout à fait le même, Cher raconte la fin d’une histoire d’amour, mais la prostituée qui réconforte Milord dans la version originale de Moustaki a disparu !