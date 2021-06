Eurovision : les vainqueurs accusés de plagiat par un groupe néerlandais

publié le 05/06/2021 à 14:51

Nouvelle polémique autour de Maneskin, le groupe italien vainqueur de l'édition 2021 de l'Eurovision. The Vendettas, un groupe de rock néerlandais, l'accuse d'avoir plagié un de ses titres, enregistré en 1994, pour créer la chanson gagnante du concours. Selon Joris Lissens, membre de The Vendettas, Zitti E Buoni est très proche de You want it, you've got it.

"Cela ressemble à s'y méprendre à notre morceau", a-t-il déclaré auprès d'un média belge, relayé par BFMTV. Il a raconté qu'avec les autres musiciens du groupe, ils avaient "immédiatement créé un groupe sur une application et on l'a appelé 'El Plagio'". "La question est maintenant de savoir s’il s’agit de plagiat. Ces jeunes n’étaient naturellement pas encore nés à l’époque de notre groupe. Mais comme l’a dit Maneskin, 'le rock and roll ne meurt jamais'", a-t-il également ajouté.

Cette nouvelle affaire intervient après les soupçons de prise de cocaïne en plein direct lors de l'Eurovision. Fin mai, le chanteur de Maneskin, que les téléspectateurs avaient cru apercevoir prendre une substance illicite, avait accepté de se soumettre à un test de dépistage de drogue pour faire taire la polémique. Celui-ci s'était avéré négatif.

> Måneskin - Zitti E Buoni - Italy 🇮🇹 - Grand Final - Eurovision 2021

> The Vendettas You Want It, You've Got It