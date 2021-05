Eurovision 2021 : album, concerts… Ce qui attend Barbara Pravi

publié le 24/05/2021 à 18:06

Avec son excellent score à l'Eurovision, Barbara Pravi peut désormais regarder fièrement vers l'avenir. Si la victoire a une nouvelle fois échappé à la France, Barbara Pravi a annoncé qu'elle ne céderait pas à la déprime et la frustration de sa deuxième place. Déjà, avant même la grande finale qui a sacré les Italiens du groupe de rock Måneskin, la chanteuse française faisait preuve de philosophie en pensant déjà à la suite de sa carrière.

"J'ai ouvert un Trianon le 1er février 2022, j'ai mon album qui est en train de se terminer et que je sortirai à la fin de l'été et ça, ça existera, victoire ou pas à l'Eurovision", confiait-elle au micro de RTL à la veille de la finale.

Barbara Pravi est en effet loin d'être réductible à sa chanson Voilà. Avec son label Universal Music elle a déjà signé trois EP Barbara Pravi, pour se présenter en 2017, Reviens pour l'hiver (2020) et Les Prières (2021). Des tours de chauffe avant son premier grand album post-Eurovision.

> Barbara Pravi - Personne d'autre que moi (Clip Officiel)

Une plume engagée très demandée

Si elle chante très bien, Barbara Pravi est aussi une des nouvelles plumes préférées de ses confrères et consœurs. Elle a participé au collectif Debout les femmes dirigé par Brigitte avec Olivia Ruiz, La Grande Sophie, Élodie Frégé ou Pomme… Elle a signé les chansons de la France pour l'Eurovision Junior en 2019 et 2020 pour Carla avec Bim Bam Toi et son succès à rebours et J'imagine de Valentina, la grande gagnante de la dernière édition du concours.

Elle a écrit et composé Ma Baraka sur l'album Bleu Indigo de Yannick Noah ou encore Ce qui m'anime pour l'album Chimène Badi. On peut certainement s'attendre à retrouver son nom sur d'autres albums dans les prochaines années.

Pour l'heure, il est urgent de s'occuper de sa carrière à elle et de profiter du coup de projecteur international majeur que l'Eurovision lui offre. Elle se produira sans la salle du Rotz le 20 octobre 2021 à Val-d'Isère avant le fameux Trianon à Paris du 1er février 2022. Deux dates sont aussi prévues à l'étranger : le 28 mars 2022 aux Pays-Bas à Amsterdam et le 29 mars de la même année à Bruxelles à La Madeleine. L'occasion de remercier le public belge pour ses 12 points (et de tancer, peut-être, le jury belge qui l'a boudé lors de la finale...)

> Barbara Pravi - CHAIR (Clip Officiel)