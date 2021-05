publié le 23/05/2021 à 03:07

C'est le meilleur classement pour la France, depuis 1991. Barbara Pravi et sa chanson "Voilà" a décroché la deuxième place, ce samedi 22 mai, à l'occasion de la 45e édition de l'Eurovision, se classant ainsi juste derrière le groupe italien Maneskin. Un résultat qui n'a rien de surprenant pour les bookmakers, qui donnaient, depuis quelques jours, les quatre rockeurs vainqueurs.

Tout s'est joué dans les derniers instants, puisque la France et la Suisse étaient en tête dans le cœur des jurys de professionnels. Mais les téléspectateurs, avec leurs votes, ont eu le dernier mot. Sur Twitter, Emmanuel Macron, à l'instar de nombreuses autres personnes, a toutefois tenu à féliciter la chanteuse de 28 ans pour sa performance artistique.

Un grand bravo et merci @BabPravi de réaliser ce rêve fou. Ce rêve fou d'une jeune fille aux yeux noirs. Ce rêve fou de faire briller la France à l'#Eurovision. Ce soir, c'est aussi le rêve fou de pouvoir à nouveau vibrer ensemble, en Européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 22, 2021

Nous vous proposons de retrouver ci-dessous le classement, pays par pays, de cet événement, retranscrit en direct depuis Rotterdam, aux Pays-Bas.

1- Italie - Måneskin

Avec le titre "Zitti e buoni" (524 points)

2- France - Barbara Pravi

Avec le titre "Voilà" (499 points)

3- Suisse - Gjon’s Tears

Avec le titre "Tout l’univers" (432 points)

4- Islande - Daði og Gagnamagnið

Avec le titre "10 years" (378 points)

5- Ukraine - Go_A

Avec le titre "Shum" (364 points)

6- Finlande - Blind Channel

Avec le titre "Dark Side" (301 points)

7- Malte - Destiny

Avec le titre "Je me casse" (255 points)

8- Lituanie - The Roop

Avec le titre "Discoteque" (220 points)

9- Russie - Manizha

Avec le titre "Russian Woman" (204 points)

10- Grèce - Stefania

Avec le titre "Last dance" (170 points)

11- Bulgarie - Victoria

Avec le titre "Growing up is getting old" (170 points)

12- Portugal - The Black Mamba

Avec le titre "Love is on my side" (153 points)

13- Moldavie - Natalia Gordienko

Avec le titre "Sugar" (115 points)

14- Suède - Tusse

Avec le titre "Voices" (109 points)

15- Serbie - Hurricane

Avec le titre "Loco loco" (102 points)

16- Chypre - Elena Tsagrinou

Avec le titre "El diablo" (94 points)

17- Israël - Eden Alene

Avec le titre "Set me free" (93 points)

18- Norvège - Tix

Avec le titre "Fallen angel" (75 points)

19- Belgique - Hooverphonic

Avec le titre "The wrong place" (74 points)

20- Azerbaïdjan - Efendi

Avec le titre "Mata Hari" (65 points)

21- Albanie - Anchela Peristeri

Avec le titre "Karma" (57 points)

22- Saint-Marin - Senhit

Avec le titre "Adrenalina" (50 points)

23- Pays-Bas - Jeangu Macrooy

Avec le titre "Birth of a new age" (11 points)

24- Espagne - Blas Canto

Avec le titre "Voy a quedarme" (6 points)

25- Allemagne - Jendrick

Avec le titre "I don’t feel hate" (3 points)

26- Royaume-Uni - James Newma

Avec le titre "Embers" (0 point)



Terrible déception pour le Royaume-Uni, qui a donc terminé à la dernière place, et n'a récolté aucun point, ni du côté des jurys, ni du côté des téléspectateurs.