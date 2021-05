publié le 24/05/2021 à 21:17

Quand l'Italie, la Suisse et la France se disputaient la victoire de l'Eurovision 2021 ce samedi, James Newman, le candidat britannique, réalisait un zéro pointé : aucun point de la part du jury professionnel, ni des téléspectateurs. Dernier du concours, l'Anglais a tout de même souhaité remercier ses fans dans un long message posté sur Twitter ce lundi.

"Je veux me concentrer sur le positif de cette expérience incroyable. J'étais sur une scène et j'ai pu chanter pour des millions de gens un titre que j'ai écrit et que j'adore", écrit James Newman. "J'ai tant appris auprès de personnes incroyables qui ont tout donné pour m'aider à réaliser mon rêve", poursuit-il.

"Merci à tous mes fans qui m'ont soutenu tout au long de cette expérience et qui ont fait que ça valait le coup. Lorsque ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu, vous apprenez à aller de l'avant et à être plus fort", écrit encore le chanteur d'Embers, qui n'a donc visiblement pas conquis le public européen.