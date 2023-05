Eurovision 2023 : création, vainqueurs, votes... Tout savoir sur le concours

L'évènement musical et télévisé le plus important de l'année aura lieu ce samedi 13 mai. Il s'agit de la finale du 67e concours de l'Eurovision, qui se tiendra à Liverpool, au Royaume-Uni. Tous les espoirs de la France reposent sur les épaules de la chanteuse québécoise La Zarra, avec son titre Évidemment. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce concours emblématique.













Onze ans après la Seconde Guerre mondiale, en 1956, l’Europe est en plein chantier de construction. Pour ce faire, une idée germe : celle d'unir les peuples du continent par la culture, en la partageant et en la faisant voyager. La deuxième raison est plus pragmatique, puisque les pays européens estiment qu'en unissant leurs forces pour produire des programmes de télévision, les coûts seront donc moins importants.



La genèse de l'Eurovision

L'Union Européenne des Radios et Télévisions, l'UER, est née de cette impulsion, mais aussi pour des considérations techniques, avec un premier test en 1953 a lieu le couronnement de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, en 1953. Le tout premier concours de l'Eurovision s'est tenu quelques années plus tard, le 24 mai 1956, à Lugano, en Suisse. Sept pays fondateurs concouraient alors pour le grand prix : l’Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse.

La toute première gagnante, Lys Assia, l'emporte pour le pays hôte, la Suisse. Lors des premières éditions, deux chansons étaient d'ailleurs chantées par les candidats. Décédée en 2018, la chanteuse disait qu'il s'agissait "d'un autre monde, d'une autre époque". "L'idée qu'on avait, c'était d'ouvrir les frontières, que les gens et les cultures se connaissent et se rencontre", avait-elle résumé.

Le "Big Five"

Initialement, le mot "Eurovision" a été utilisé pour la toute première fois le 5 novembre 1951 par le journaliste anglais, Georges Campey, dans le "London Evening Standard". Il a employé ce mot pour évoquer une émission produite par la BBC, puis relayée en direct par la télévision publique néerlandaise.

Le terme "Eurovision de la chanson" naîtra quant à lui sous l'impulsion du patron de la radio et de la télévision suisse, Marcel Bezençon. Il cherchait à créer un programme commun à l'Europe, sans la contrainte de la barrière de la langue. Rien de mieux que la chanson pour se soustraire aux barrières culturelles. Il s'est par ailleurs inspiré du festival de chanson de San Remo, qui cartonnait en Italie.

Si lors de la création du concours, qui est depuis devenu un évènement incontournable de la télévision, seuls sept pays participaient, cette année, ce sont 37 pays qui s'affrontent pour décrocher le titre. En 2018, l'Eurovision avait même réuni plus de 43 pays ! Face à cette explosion, deux demi-finales ont été instaurées et le "Big Four", devenu "Big Five", a été créé.

Il s'agit des cinq pays qui contribuent le plus au financement de l'UER : la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ces nations accèdent directement à la finale, tout comme pour le vainqueur de l’édition précédente. Cette année, il s'agit de l’Ukraine, qui a remporté le titre en 2022 avec Kalush Orchestra.



Un système de vote décrié

L'Eurovision, c'est aussi la longue litanie des votes, dont le système a beaucoup évolué au fil des ans. Les règles ont changé presque tous les ans depuis la création du concours. Au début, les jurys nationaux votaient pour leur chanson préférée, puis pour leurs trois chansons préférées, puis pour les cinq chansons préférées... Puis, en 1998, il a été décidé que ce serait au public d'élire leur titre préféré : c'est la naissance du télévote dans le cadre du concours.



Mais ce système comporte aussi son lot de problèmes. Les fameux votes de sympathie pour le pays voisin font rage, comme le bloc de l’ex-URSS, le bloc du nord, bloc du sud. Dès 2008, des jurys de professionnels sont donc réintroduits, dont les votes sont mélangés à ceux du public. En 2023, le public du reste du monde peut désormais voter via une plateforme en ligne. Le public représentera donc 50,6% des votes.

Une renommée mondiale

L'Eurovision a aussi permis à certains artistes d'acquérir une renommée mondiale, à l'image du groupe suédois ABBA. En 1974, leur participation au concours va lancer leur carrière, alors que la Suède ne voulait pas d'eux pour représenter le pays à l'Eurovision en 1973, mais ils avaient tenté leur chance à la sélection avec une chanson en suédois.



Cette année, les bookmakers donnent de nouveau la Suède gagnante, avec Loreen, qui a déjà remporté l'eurovision en 2012. Selon ce même classement, La Zarra est située en quatrième position, et en général, ils ne se trompent pas sur le top 5. Même si 180 millions de téléspectateurs ne savent sans doute pas encore qui est La Zarra, ils la découvriront ce samedi 13 mai pour cette édition de l'Eurovision, diffusée en direct sur France 2.