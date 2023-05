Eurovision 2023 : qu'est-ce que le "Big Five" dont la France fait partie ?

Après le sacre de l'Ukraine en 2022, l'Eurovision sera de retour le 13 mai prochain. Diffusé en direct de Liverpool, le dernier vainqueur n'accueillera pas la compétition pour la première fois depuis 1980. En effet, il a été décidé par l'Union européenne de Radio-Télévision (UER) que le Royaume-Uni accueillerait exceptionnellement le concours au nom de l'Ukraine, qui ne pouvait réunir les conditions nécessaires pour organiser un tel évènement. Alors que les deux demi-finales se tiendront les 9 et 11 mai prochains, six pays n'y participeront pas, car ils sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale.

Il s'agit d'une tradition vieille de plusieurs décennies. Si l'Eurovision est un concours emblématique de l'histoire de la télévision, ses règles peuvent toutefois paraître floues. En effet, la tradition veut d'abord que le pays vainqueur de la précédente édition organise à son tour l'évènement l'année suivante, mais aussi, pour s'assurer de sa présence en finale, qu'il soit qualifié d'emblée.

Cette même logique s'applique aux "Big Five" pour des raisons différentes. Chaque année depuis 2011 (date du passage du "Big Four" au "Big Five", ndlr), l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne sont exemptés de leur passage par la case "demi-finale". Ces cinq pays sont en effet considérés comme des fondateurs du concours, initialement réservé aux pays membres de l'Union européenne, mais ce sont surtout les plus gros contributeurs financiers de l'UER. Cette règle, instaurée en l'an 2000, obligeaient aussi ces pays à départager les participants des deux groupes des demi-finales. Désormais, seuls les télévotes compteront.

Avant le retour de l'Italie dans le concours en 2011, ce groupe était appelé les "Big Four". Parmi eux, la France et le Royaume-Uni ont chacun remporté cinq fois la victoire, se classant ex-æquo à la troisième place du classement, derrière la Suède, qui a remporté six victoires et l'Irlande, tenante du titre à sept reprises.

