Eurovision 2023 : "Pour moi, on a déjà gagné", La Zarra se confie avant la Finale

C'est une jeune femme déterminée qui répond au téléphone. Déterminée à l'emporter et à rendre fière la "Grande France" comme elle le chante dans sa chanson Évidemment. "Comment ça va ?", lui demande-t-on. "Ça va très bien, explique La Zarra, on va très bien. C'est énormément de travail. Mais voilà, on est là pour ça. Là, on se sent vraiment l'énergie des gens, c'est assez électrique, c'est assez intense. Tu vois que les gens sont là pour avoir du fun et surtout pour voir leurs artistes. Il y a beaucoup d'amour dans l'air et ça, par contre, ça, c'est assez incroyable".

Classée dans le trio de tête de l'Eurovision (chez les bookmakers comme chez les Eurofans) La Zarra assure garder la tête froide, même si elle n'est pas à Liverpool pour faire de la figuration : "On a envie de gagner, on a envie de faire rayonner la France ! Même si on ne gagne pas la Coupe, pour moi, on a déjà gagné. On est tellement fier du travail qu'on a accompli. Je suis fière de la chanson qu'on a faite. Juste ça, pour moi, c'est suffisant. Pour moi, on a déjà gagné, mais vraiment, on a déjà gagné. En attendant, on pense à la prestation, on pense à donner le maximum, on pense à donner une prestation qui est sincère et émotive, qui transcende les gens".

Sur la scène de l'Arena de Liverpool, c'est une La Zarra juchée à 3 mètres de hauteur qui délivrera son message aux 180 millions de téléspectateurs devant leur poste. Un dispositif singulier qu'avaient déjà utilisé plusieurs pays avant elle. Juchée sur un "props", un cylindre équipée de projecteurs. La Zarra apparait comme une diva portant une robe de 4m50 de longueur.

La Zarra Crédit : CHLOE-HASHEMI-EBU

"Je suis tombée sur une image d'une grande dame qui était avec une robe géante, raconte La Zarra et je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit que c'était ça qu'il fallait, que ça allait parfaitement avec mon personnage, la chanson, ça colle avec l'essence de la France : ce côté très chic, très mode et en même temps avec toute la puissance qu'on peut y mettre."

"On a dû fabriquer un dispositif qui monte à plus de trois mètres en hauteur. Et, par-dessus ça, nous avons accroché une grande robe qui scintille de 1000 feux en velours avec des paillettes. C'était vraiment comme avoir une espèce de peinture que les gens peuvent apprécier et que la première réaction soit "waouh OK, c'est beau, c'est incroyable". Je voulais faire rêver les gens et je pense qu'on a réussi. On a réussi notre défi", conclut La Zarra.

Samedi soir, l'artiste se produira en première partie de la finale du 67e concours de l'Eurovision. Souhaitons que le "waouh" qu'elle espère susciter chez les téléspectateurs s'applique aussi au moment de l'annonce des points ! La Zarra mettrait alors fin à une malédiction qui touche la France depuis 1977.

