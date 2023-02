On connaît la chanson que défendra la France à l'Eurovision. Quatre jours après avoir révélé le titre Évidemment sur les réseaux sociaux, la chanteuse La Zarra a chanté le morceau en avant-première à la télévision ce dimanche 19 février.

Évidemment c'est le titre de cette chanson qui on l'espère sera victorieuse et mettra fin à cette malédiction qui dure depuis 1977. Évidemment est une chanson singulière et envoutante, c'est une quête dans laquelle La Zarra raconte sa vie d'artiste et de femme et son amour inconditionnel pour cette grande France comme elle le chante et qu'elle veut rendre victorieuse à l'eurovision.

Toute de noir vêtue, La Zarra révélée il y a 2 ans avec un single intitulé Tu t'en iras est une artiste pleine de vie, qui répond souvent aux questions dans un grand éclat de rire. Évidemment qu'elle co-écrit est née dit-elle lors d'un séminaire, comprenez par là un de ces moments où les artistes se coupent du reste du monde pour créer et composer.

Cette chanson est un voyage, entre les époques et les cultures. Il y a du Piaf qui a bercé son enfance, et ces sonorités modernes qu'on attend 'un titre de l'eurovision. La Zarra s'y livre, et parle de sa vie d'artiste. Dans mon jardin d’enfer Pousse des fleurs Que j’arrose de mes rêves de mes pleurs, on a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt.

Pour elle, la suite, ce sera donc à vivre entre le 9 et 13 mai lors de l'Eurovision à Liverpool au Royaume-Uni.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info