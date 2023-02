"Quelle époque !" : Clara Luciani raconte la rupture qui a inspiré son premier album

En revenant sur le début de la carrière de la chanteuse Clara Luciani, Léa Salamé lui a lancé : "Mais je ne savais pas que ce premier album, c'est ce connard de Charles..." "Qu'on embrasse" a répondu l'artiste, invitée de l'émission Quelle époque ! diffusée samedi 18 février sur France 2.

Léa Salamé faisait ainsi référence à la création du premier projet musical de Clara Luciani, Monstre d'amour, sorti en 2017. Un projet mélancolique, né de la rupture d'un certain Charles avec la chanteuse. Cette dernière raconte : "Quand j'ai vécu ce chagrin d'amour là, j'ai eu l'impression qu'avant moi il n'y avait jamais eu de tristesse en ce monde, qu'il n'y avait jamais eu de cœur brisé."

Un sentiment qui a inspiré les premières chansons de Clara Luciani en français : "Je me suis dit que c'est complètement exclusif, et qu'il faut que je raconte à quel point c'est fou !" Elle en est revenue depuis : "Maintenant que j'ai passé les trente ans, je me rends compte que les chagrins d'amour sont multiples dans une vie, et qu'on en vit malheureusement tous."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info