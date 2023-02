Laetitia Casta se confie sur RTL : "Je n'ai pas peur de vieillir, ça fait partie de mon travail"

Et si c'était son plus beau rôle ? 23 ans après ses débuts de comédienne, Laetitia Casta épate au théâtre dans Clara Haskil, prélude & fugue, un seul-en-scène où elle incarne la pianiste d'origine bulgare méconnue du grand public et pourtant qualifiée de génie par ses contemporains. Charlie Chaplin avait, d'ailleurs, affirmé qu'il avait rencontré trois génies dans sa vie : Alfred Einstein, Winston Churchill et Clara Haskil.

Dans cette pièce écrite par Serge Kribus et mise en scène par Safy Nebbou, Laetitia Casta incarne plusieurs rôles et à différents moments de leurs vies, jouant avec les intonations, sa voix et l'écriture pour faire comprendre aux spectateurs qu'elle glisse d'un personnage à un autre. Une prestation épatante qui a valu à la comédienne une nomination aux Molières l'an dernier et permis au spectacle de partir en tournée en région avant de revenir le mois prochain à Paris. "Il faut être concentrée mais surtout rassemblée, je me mets en mode avion", explique Laetitia Casta pour évoquer son travail sur scène.

Née à Bucarest, formée à Paris, Clara Haskil a connu une carrière atypique entrecoupée par deux guerres mondiales. "Il y a des endroits où on pouvait s'accorder Clara Haskil et moi. L'exigence de ce personnage, torturé mais aussi humble à la fois, et avec beaucoup de générosité m'a demandé beaucoup de résilience", raconte la comédienne.

Seule sur scène, une première

Pour ce quatrième rôle au théâtre, Laetitia Casta est seule sur scène, une première. "C'était l'inconnue mais je suis un peu comme les enfants, tant que je ne touche pas le feu, je ne peux pas savoir que ça brûle et c'est après que je me dis 'oh mon dieu', s'amuse-t-elle au micro de RTL.

Dyslexique dans la vie, la comédienne n'en pas souffre pas pour autant sur les planches. "Quand on est sur scène, on n'a pas ce problème là. C'est chez moi, ça ne se passe qu'à la maison et je fais rire tout le monde avec ça.", rigole l'épouse de Louis Garrel.

Laetitia Casta est montée sur les planches pour la première fois en 2004. Pourtant, le théâtre est une passion d'enfance car elle a commencé à l'âge de 12 ans à Noisy-le-Grand. Pour elle, ce fut une "révélation, j'étais très timide. S'exposer devant les autres. C'était comme si j'avais allumer un feu de cheminée qui ne s'était jamais éteint. C'était pas du tout cérébral mais physique".

Un rôle féministe

Après Ondine, Arletty ou Brigitte Bardot, Laetitia Casta ajoute un nouveau rôle fort et féministe à sa biographie. Pourtant, elle n'a jamais voulu utiliser la carte de la féministe : "Je n'ai pas besoin de le revendique parce que c'est une chose qui fait partie de moi. J'ai plutôt été exposée au monde, je ne me suis pas vraiment protégée; aussi parce que j'ai rencontré des êtres incroyables qui m'ont donné une colonne vertébrale très très forte."

En parallèle de son métier d'actrice, Laetitia Casta poursuit sa carrière de mannequin. Elle continue à faire la une de grands magazines de mode comme Vogue ou Elle l'an dernier. "Choisir c'est mourir. Je me suis dit au nom de quoi et pour qui j'arrêterais ?". Avoir deux carrières et deux métiers est pour elle un moyen de "s'épanouir". "Je ne vois pas pourquoi je devrais faire de choix".

D'autant que l'ancienne muse d'Yves Saint Laurent voit des similitudes entre ses deux passions. "J'ai un souvenir de Dominique Issermann (une grande photographe de mode, NDLR) qui me dit un jour 'il est très important que tout ce que tu donnes dans le regard, que ce soit profond et que ça vienne de loin' et cette chose-là m'a marquée". "Ce qu'on m'a toujours demandé c'est d'interpréter et non pas juste être un objet", souligne Laetitia Casta.

Elle n'a pas peur de vieillir

Alors que ses deux métiers sont liés à son physique, elle ne ressent aucune peur de vieillir : "Je n'ai fait que vieillir tout au long de mon travail étant donné que j'ai commencé à 14 ans et demi, forcément j'ai vieilli. Ça fait donc partie de mon travail. Je me suis rendue compte qu'il y a des choses qu'on perd et des choses qu'on gagne. Et les choses qu'on gagne il faut en faire sa force, donc non je n'ai pas peur de vieillir".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info