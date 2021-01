ABBA : découvrez la version française de "Waterloo", le tube de l'Eurovision

publié le 11/01/2021 à 08:30

Pour démarrer la semaine, une chanson bourrée de vitamines : le cultissime Waterloo du groupe ABBA. C’est en feuilletant une encyclopédie que leur manager avait eu l’idée d’un texte dans lequel la défaite de Napoléon en 1815 deviendrait l’image de la capitulation amoureuse. Ils ont passé 3 mois sur cette seule chanson pour aboutir à un mille-feuilles musical irrésistible.

En 1974, le morceau a dépoussiéré le concours Eurovision, le quatuor suédois a gagné et Waterloo est devenu instantanément un tube dans toute l’Europe. Pour assurer la promotion dans les différents pays, le groupe ABBA s’était dépêché d’enregistrer la chanson dans plusieurs langues. En suédois bien sûr, en allemand, et 10 jours après leur victoire à l’Eurovision, ils débarquaient à Paris pour enregistrer une version en français ! Le 45 Tours est sorti en mai 1974, et il vaut le détour.

C’est Alain Boublil, leur éditeur en France à l’époque, qui s’était chargé de la traduction des paroles. Il est resté fidèle à l’esprit d’origine.