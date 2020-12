Eurovision Junior 2021 : la France accueillera la compétition

publié le 09/12/2020 à 10:17

Valentina a remporté l'Eurovision Junior en 2020 avec sa chanson J'imagine, offrant sa première victoire à la France dans le concours. Depuis "toute petite", Valentina, originaire de Rennes, rêve de devenir chanteuse. Dans les colonnes d'Actu Rennes, elle révélait d'ailleurs qu'elle berce depuis son enfance dans ce milieu.

S'il n'y a pas d'obligation sur le pays vainqueur qui doit recevoir la compétition, la France compte bien organiser l'Eurovision Junior 2021. Delphine Ernotte, élue à la présidence de l'Union européenne de radio-télévision (UER) a pris la décision d'organiser l'Eurovision Junior 2021 en France.

"Notre présidente Delphine Ernotte et Stéphane Sitbon-Gomez ont envie d'organiser l'Eurovision Junior l'année prochaine. La délégation française et moi-même également. Maintenant, il faut qu'on savoure notre victoire. On va en parler avec Martin Österdahl, le superviseur exécutif de l'Eurovision, et avec l'U.E.R", confiait Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française de l'Eurovision et directrice des divertissements et variétés de France Télévisions, dans les colonnes de Télé Loisirs.