Eurovision 2021 : écoutez les 12 chansons en concurrence pour représenter la France

publié le 13/01/2021 à 14:13

La France doit faire son choix entre 12 candidatures pour trouver la prochaine voix qui portera nos couleurs lors de la grande finale de l'Eurovision en 2021. Les candidats de l'an dernier ont eu la malchance de ne pouvoir concourir dans des conditions normales et ils n'auront pas l'opportunité de présenter leurs chansons en 2021. Cette année, le concours musical a voulu tourner définitivement la page du coronavirus avec de nouveaux candidats.

Pour la France, 12 dossiers sont sur la table. On trouve des femmes, des hommes, seuls ou encore des collectifs. Les genres sont particulièrement variés. France 2 diffusera une émission spéciale baptisée Eurovision France, c'est vous qui décidez. Comme l'indique son nom, cette émission présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini offrira l'opportunité au public de voter pour choisir notre poulain.

À l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes, c'est la chanteuse Barbara Pravi qui est en tête du nombre de vues sur YouTube parmi les 12 candidatures. Elle est la plus connue du public français. Son Voilà mélancolique est un titre qui puise dans les grandes traditions de la chanson française. Le duo Andriamad est deuxième avec son Alléluia. Sur la troisième marche on retrouve ex aequo le trio tahitien Amui avec Maeva et Philippine avec son volcanique Bah non.

Si vous voulez découvrir toutes les chansons en intégralité et que vous avez 35 minutes devant vous voici un récap' complet en une vidéo (sinon vous pouvez choisir d'écouter un titre en particulier dans notre playlist en haut de cet article) :

> Eurovision France 2021: Recap

Mais alors comment les départager ? Si le texte, la mélodie, la voix et le look seront bien entendu les critères principaux pour le public, vous pouvez comparer toutes les voix des candidats sur une seule et même chanson bien connue du public français. Lors de l'émission La fête de la chanson française diffusée le 9 janvier 2021, les artistes ont partagé la même scène pour interpréter un medley de titres d'Amir, France Gall et Céline Dion. D'autres grands noms passés par le concours européen de la chanson.

> Eurovision France 2021: live - Amir, France Gall, Céline Dion medley