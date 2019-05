publié le 19/05/2019 à 01:36

Il était l'un des grands favoris de la compétition. Duncan Laurence, qui représentait les Pays-Bas, a remporté la 64e édition du Concours Eurovision de la chanson. Sa prestation, très épurée, a séduit les jurés professionnels et le public, qui lui ont au total donné 492 points. L'Italie arrive en deuxième position avec 465 points, suivie de la Russie (369 points). Cela faisait 44 ans que les Pays-Bas attendaient une victoire.



Duncan Laurence, de son vrai nom Duncan de Moor, est un artiste âgé de 25 ans. Né à Spijkenisse, dans la province de Hollande-Méridionale, il s'est fait connaître en 2014 en participant à The Voice of Holland, l'édition néerlandaise du télé-crochet The Voice.

Ce 18 mai, l'auteur-compositeur a interprété le titre Arcade, intégralement chanté en anglais. Une belle ballade pop-rock, aérienne, au refrain imparable. Le chanteur y évoque une histoire tragique : "C'est une chanson inspirée par quelqu'un que j'ai perdu quand j'étais plus jeune. Elle était très amoureuse d'un garçon avec lequel elle avait rompu. Elle a toujours espéré qu'il reviendrait. Mais il ne l'a jamais fait. Jusqu'au jour où elle est morte, il n'est jamais revenu", expliquait le chanteur à nos confrères de 20Minutes. La mise en scène, on ne peut plus sobre, a très bien servi la chanson.

Le clip du titre, qui compte déjà plus de 10 millions de vues avait beaucoup fait parler de lui. On y voit l'artiste nageant entièrement nu dans une étendue d'eau, et semble remonter à la surface.

> Duncan Laurence - Arcade - Official Music Video - The Netherlands ¿¿ - Eurovision 2019