publié le 29/01/2021 à 17:30

Bénabar est venu interpréter 5 titres sur la scène du Grand Studio RTL, dont des extraits de son album Indocile heureux, sorti le 29 janvier. Barbara Pravi de son côté, en lice pour représenter la France lors de la finale de l'Eurovision avec le titre Voilà, a interprété deux titres.

Indocile Heureux est le 9e album de Bénabar, trois ans après Le début de la suite. Pour son retour sur la scène musicale, l'artiste également connu pour ses rôles dans Beaux-parents et Victor et Célia, chante l'amour, la famille, le couple, le temps qui passe et les difficultés que l'on doit alors affronter.

Barbara Pravi est en lice pour la finale de l'Eurovision 2021. Contrairement aux autres candidats, l'artiste est déjà connue du paysage musical français. Barbara Pravi a notamment co-écrit les chansons Bim Bam Toi de Carla et J'imagine de Valentina, candidates à l'Eurovision Junior. Valentina a d'ailleurs remporté le concours, offrant sa première victoire à la France.