Chilly Gonzales : "La plupart des showmen sont mélancoliques"

publié le 06/01/2021 à 07:05

"On me traite souvent de blanc-bec surdoué, de trublion, de casseur de codes, mais moi je préfère qu’on m’appelle maestro, tout simplement." Chilly Gonzales n'a rien perdu de son légendaire sens de la formule. Vingt ans après son premier album, Gonzales Uber Alles, le Canadien revisite à sa manière les classiques de Noël dans A Very Chilly Christmas.

Le pianiste s'amuse à réinterpréter les hymnes pop en mode mineur comme Last Christmas de Wham ! ou All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, et les chants traditionnels (Jingle Bells, Silent Night). Il en ressort une douce mélancolie qui colle parfaitement à la période. Chilly Gonzales définit l'année 2020, comme "un accord mineur", avec de la "mélancolie, beaucoup de changements, du bon et du mal. Très triste".

Celui qui se définit comme un "entertainer" espère pouvoir vite remonter sur scène après la pandémie de Covid-19. "Le vrai contact avec le public me manque énormément", confie-t-il dans L'Interview inattendue. La plupart des showmen sont des mélancoliques." Et le Canadien d’ajouter : "Sur scène, je peux dramatiser la lutte contre la tristesse. Quelqu'un qui n'a pas de problèmes psychologiques ne montera pas sur scène. C'est le cliché du clown triste mais il existe pour une raison".

