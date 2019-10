publié le 11/10/2019 à 12:01

Après Angelina qui a terminé deuxième au dernier concours de l'Eurovision Junior en 2018, c'est la jeune Carla qui représentera la France devant l'Europe entière. Sa chanson et son clip officiel viennent d'être dévoilés ce 11 octobre 2019. Il s'agit de Bim Bam Toi, une chanson qui mélange allègrement les rythmes jazz des années folles, les pas de charleston et les onomatopées de bande-dessinée.

Un titre qui rappellera aux amoureux de la chanson français un certain Comic Strip de Serge Gainsbourg. Brigitte Bardot ou Madeline Bell (selon les versions) y chantaient "Shebam ! Pow ! blop ! Wiz !". Cette chanson légère des années 60 a marqué son époque en s'inspirant de la BD alors triomphante. Une époque qui inspire la direction artistique du clip de la jeune Carla, 13 ans et finaliste de The Voice Kids 5. La chanteuse apparaît dans un monde ultra-coloré et porte même une tenue qui évoque la fameuse robe Mondrian d'Yves Saint Laurent. Tous les noms du génie français de l'époque semblent convoqués...

Carla n'est pas une débutante dans la chanson, malgré son jeune âge. Elle a déjà fait ses armes sur le plateau de TF1 et elle est la nièce de Lisa Darly, candidate pour Monaco à l'Eurovision 2005 à Kiev... Lisa Darly qui fut, elle aussi candidate lors de la première saison de The Voice. Une histoire de famille donc. La grande finale de l'Eurovision junior aura lieu à Gliwice-Silesia en Pologne, le 24 novembre prochain.