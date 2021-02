États-Unis : Bruce Springsteen interpellé pour conduite en état d'ébriété

et AFP

publié le 10/02/2021 à 22:29

Bruce Springsteen défraie la chronique. Le chanteur, un des artistes les plus populaires aux États-Unis, a été interpellé pour conduite en état d'ébriété dans un parc du New Jersey, à la mi-novembre.

Une porte-parole du parc de Sandy Hook, sur la côte du New Jersey, a confirmé à l'AFP que le chanteur de 71 ans avait été interpellé le samedi 14 novembre et avait écopé de trois citations pour conduite en état d'ébriété, conduite dangereuse, et consommation d'alcool dans un lieu où c'est interdit. Bruce Springsteen s'est montré "coopératif" lors de son interpellation, a-t-elle ajouté.

Selon le site spécialisé dans les célébrités TMZ, qui a été le premier à sortir l'information, Bruce Springsteen devrait comparaitre devant un tribunal dans les semaines qui viennent. Habituellement peu porté sur la publicité, le chanteur était apparu, dimanche 7 février, dans un spot pour le constructeur automobile Jeep, diffusé lors de la retransmission du Super Bowl.