Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, le 31 mars 2014.

LES ? DE L'INFO - Pourquoi Johnny Hallyday et Eddy Mitchell n'auraient jamais dû devenir les meilleurs amis du monde ?

LES ? DE L'INFO - Pourquoi Johnny Hallyday et Eddy Mitchell n'auraient jamais dû devenir les meilleurs amis du monde ?

Il y a cinq ans, jour pour jour, Johnny Hallyday disparaissait à l'âge de 74 ans, après un long combat contre le cancer. Ce lundi 5 décembre, RTL rend hommage au chanteur tout au long de la journée. L'occasion de revenir sur sa relation avec Eddy Mitchell, alors que les deux rockeurs n'auraient jamais dû devenir les meilleurs amis du monde. Car si cette amitié a duré plus de 60 ans, elle est pourtant partie sur de très mauvaises bases. Il faut dire que leur première rencontre a été plutôt brutale...

En 1958, Johnny, qui s'appelle encore Jean-Philippe, a 15 ans et joue les voyous en blouson noir du côté du square de la Trinité, dans le IXème arrondissement de Paris. Il traine dans le quartier avec son copain Calcif, qui n'est autre que Jacques Dutronc. Les deux amis montent un trafic de disques volés pour gagner quelques sous. Les Vespa du quartier s'en souviennent, Johnny est assez doué pour le chapardage, mais ce jour-là, il est en mission "vol de vinyls" dans une surprise-partie.

Arrivé à la fête, Johnny repère des disques de ses idoles, Gene Vincent, Bill Haley et Little Richard. Ni vu, ni connu, il les prend, les glisse sous son blouson et sort discrètement avec. Pas suffisamment néanmoins, car une fois en bas de l’immeuble, le grand gaillard à qui appartiennent les 45 tours l'apostrophe. Son nom : Claude Moine, le futur Eddy Mitchell. Ce dernier met alors une grande claque dans la figure de Jean-Philippe Smet.

À l'issue de la bagarre entre les deux jeunes hommes, Eddy, qui a déjà de l'humour, déclare en détaillant les disques que Johnny a essayé de lui voler : "Ça va, il a bon goût". L'amitié entre les deux rockeurs a donc débuté sur un coup de poing et non sur un coup de cœur. Ces derniers étaient devenus si inséparables que le lendemain de son remariage en 1980, au réveil de sa nuit de noces, Eddy a découvert son épouse Murielle auprès de lui, mais aussi Johnny, qui s'était glissé dans le lit pour prendre le petit déjeuner avec eux.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info