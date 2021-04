La chronique de Laurent Gerra du 23 avril 2021

publié le 23/04/2021 à 11:50

Face à la grogne des Français, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé au cours d'une conférence de presse jeudi soir. Si l'on en croit les premières réactions, il n'a pas réellement convaincu nos concitoyens. Face à ce problème, il a décidé de communiquer différemment. "Chers compatriotes, vous râlez et je vous ai compris. Malgré le déconfinement, notre ennemi le Covid n'a toujours pas demandé le cessez-le-feu", dit-il au cours d'une allocution radiophonique.

Lors d'une autre conférence de presse, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé Marlène Schiappa, "Machine Schiappa". En plus d'être convenant, cette réflexion a tout l'air d'être sexiste. "Dans mon parti, il y a la plus féministe de toutes les gonzesses", se défend-il, "l'aute là, je sais plus comment elle s'appelle. Banane Autain".