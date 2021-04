Le meilleur de Laurent Gerra qui imite Gérard Depardieu

publié le 18/04/2021 à 11:46

Les ratés et les atermoiements du gouvernement sur la campagne de vaccination exaspèrent nos concitoyens. Parmi eux, le toujours aussi vitupérant acteur, Gérard Depardieu.

Le voilà justement dans les studios de RTL : "T'as raison je vitupère, je fulmine, je tempête, qu'est-ce que c'est que foutoir ? On y comprends rien dans leur bordel !", s'exclame Depardieu. Olivier Véran s'est déjà expliqué au sujet de la stratégie française, il a déclaré "la vaccination va avoir des effets", fait remarquer Jade.

"Ce que ça m'inspire ? J'ai envie de lui répondre, c'est un peu court jeune homme. On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme…". "La fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac", observe Jade. Gérard Depardieu répond : "C'est ça, on voit que t'as fait des études, c'est rassurant. Parce que devant l'incurie gouvernementale, c'est toujours bon de ressortir ses classiques. Tiens, on devrait appeler ça Six cageots de doses en vrac. Et ça serait plus la tirade des nez, mais la tirades des vaccinés !"