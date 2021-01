publié le 04/01/2021 à 10:05

Puisque nous sommes en pleine période d'Epiphanie, intéressons-nous à Gaspard, Melchior et Balthazar… Les Rois Mages chantés par Sheila qui, d’après les textes sacrés, ne sont jamais passés en Galilée mais peu importe... Cette chanson est devenue culte. Tube de l’été et de l’automne 1971. Premier succès international pour Sheila qui l’a aussi enregistré en espagnol : Los Reyes Magos…

Vous savez que nous aimons bien rendre à César ce qui lui appartient, et cette chanson, sortie il y a pile 50 ans, n’est pas née en France... Elle est née en Italie, pays où un groupe écossais qui s’appelait Middle of the road avait trouvé refuge à la fin des années 60. Ils n’avaient aucun succès au Royaume-Uni, du coup, ils avaient changé de pays… Et c’est avec la complicité d’un compositeur italien qu’ils ont créé une chanson intitulée Tweedle Dee, Tweedle Dum qui raconte une page de l’histoire écossaise…

Tweedle Dee et Tweedle Dum, (l’équivalent de Bonnet blanc et Blanc bonnet) ce sont des personnages qu’on retrouve dans le roman de Lewis Carroll De l’autre côté du miroir… Donc rien à voir au départ avec les Rois Mages… Ce morceau avait servi de musique publicitaire pour la marque d’automobile Fiat. Et c’est lors d’un séjour en Italie en 1970 que le chorégraphe de Sheila est tombé sur la pub, il a ramené la chanson en France, et le producteur Claude Carrère a écrit un texte en français pour son artiste Sheila… Et dans son adaptation, Tweedle Dee et Tweedle Dum sont devenus des Rois Mages prétexte à une déclaration d’amour.