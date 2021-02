Ed Sheeran reprend "Candle In The Wind" d'Elton John

publié le 17/02/2021 à 10:30

Aujourd’hui, si vous le croisez, pensez à souhaiter un bon anniversaire au p’tit prince de la pop anglaise. Il est facilement reconnaissable, allure pouponne, tignasse rousse en bataille, il s’appelle Ed Sheeran, il ressemble à un bon pote de pub, et il a 30 ans ce mercredi 17 février. 30 ans, dont 8 années de succès, 4 albums, des mégas tubes Shape of you, Perfect, et 30 millions de disques vendus. À son âge, c’est pas mal !

Ed Sheeran a découvert la musique très jeune, en intégrant la chorale de l’église du village où il a grandi dans l’Est de l’Angleterre. Il a même repris du service dans cette chorale il y a 2 ans, il en est devenu le chef. Ce n’est donc pas étonnant qu’il ait choisi de mettre des chœurs dans sa reprise d’un classique du Roi de la pop anglaise, Sir Elton John. Il y a 3 ans, Ed Sheeran a en effet proposé sa version du titre de 1973 : Candle in the wind.

On trouve le morceau sur l’album Revamp, collection de reprises des chansons d’Elton John. Le parolier de ce classique, Bernie Taupin, a raconté que peu de temps après la mort de Janis Joplin, à l’âge de 27 ans en 1970, il avait entendu quelqu’un dire : "Elle a vécu comme une bougie dans le vent, like a candle in the wind". Voilà d’où vient le titre, puis le texte qui évoque certes Marylin Monroe, mais surtout la gloire et les affres de la célébrité.