Ed Sheeran et Cherry Seaborn ont annoncé la naissance de leur fille

publié le 01/09/2020 à 17:47

Ed Sheeran et son épouse Cherry Seaborn sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Lyra Antarctica. Le chanteur de 29 ans a partagé la nouvelle avec ses 31,3 millions d'abonnés ce mardi 1er septembre, sur son compte Instagram.

C'est sous une photo d'une paire de chaussettes de bébé, qu'Ed Sheeran a dévoilé la venue de son premier enfant, né la semaine dernière. "Salut ! Un petit message de ma part alors que j’ai une information personnelle que je veux partager avec vous... La semaine dernière, avec l’aide d’une incroyable équipe d’accouchement, Cherry a donné naissance à notre magnifique et en bonne santé petite fille - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes totalement amoureux d’elle. La maman et le bébé se portent très bien et nous sommes tous sur un petit nuage. On espère que vous respecterez notre intimité en cette période. Je vous envoie beaucoup d’amour et je vous retrouve quand il sera temps de revenir", a écrit le chanteur en légende.

Le couple est marié depuis 2018

Ed Sheeran et Cherry Seaborn se sont rencontrés lorsqu'ils étaient au lycée à Framlingham, une petite ville du Suffolk en Angleterre, mais ne se sont officiellement mis en couple qu'en 2015. Après avoir annoncé leurs fiançailles en 2017, le couple s'est marié un an plus tard dans la plus grande discrétion. La grossesse de Cherry Seaborn avait été dévoilée par le journal The Sun, le 11 août dernier.

Le couple vit désormais en Angleterre, entre Londres et Suffolk. Dans une interview accordée au Sun, Ed Sheeran avait confié à propos de sa femme : "Je me lève tous les jours pour regarder Cherry, et je me demande pourquoi elle est avec moi. Elle pourrait être avec qui elle veut, mais elle m'a choisi".

De son côté, Ed Sheeran, qui lutte contre l'alcoolisme et la boulimie, avait annoncé en août 2019, prendre une pause dans sa carrière musicale. Une décision qui fait d'autant plus sens avec la naissance de Lyra Antarctica.